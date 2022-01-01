Вдарив мотошоломом по голові: 19-річний волинянин вбив свого однолітка

Вдарив мотошоломом по голові: 19-річний волинянин вбив свого однолітка
За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури 19-річному жителю села Піщане Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту вдарив свого однолітка мотошоломом по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.

Суд обрав підозрюваному у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, вбивство
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