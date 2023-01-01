Ракетний удар по Покровську: загинули 7 людей, 81 отримала поранення. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Відомо про сімох загиблих та 81 пораненого внаслідок російської ракетної атаки на Покровськ Донецької області.
Про це повідомляє поліція Донеччини.
"7 людей загинуло і 81 поранено внаслідок російської атаки на Покровськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу.
Станом на 11:00 відомо про 39 поранених цивільних осіб, серед них двоє дітей 10 та 16 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.
Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним.
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Про це повідомляє поліція Донеччини.
"7 людей загинуло і 81 поранено внаслідок російської атаки на Покровськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу.
Станом на 11:00 відомо про 39 поранених цивільних осіб, серед них двоє дітей 10 та 16 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.
Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним.
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