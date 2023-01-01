На Волині зникла безвісти 60-річна жінка
Сьогодні, 11:15
Поліцейські розшукують безвісти зниклу 60-річну мешканку Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Михальчук Поліни Филимонівни, 01.01.1963 року народження, жительки села Підріжжя.
Жінка 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася. Пенсіонерка має проблеми з пам’яттю та не орієнтується на місцевості.
Була одягнена у чорні штани, темно-зелену кофту, гумові капці, на голові – хустина.
"Якщо ви знаєте, де знаходиться розшукувана, просимо повідомити про це за телефонами (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Михальчук Поліни Филимонівни, 01.01.1963 року народження, жительки села Підріжжя.
Жінка 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася. Пенсіонерка має проблеми з пам’яттю та не орієнтується на місцевості.
Була одягнена у чорні штани, темно-зелену кофту, гумові капці, на голові – хустина.
"Якщо ви знаєте, де знаходиться розшукувана, просимо повідомити про це за телефонами (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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