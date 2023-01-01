ДБР вже розслідує понад 110 справ щодо зловживань воєнкомів





Про це



"Мотивами «популярних» правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.



ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.



Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу.



Резонансними фактами розкритих зловживань у військкоматах стали наступні випадки:



▪️ У Запоріжжі ДБР викрило воєнкома, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам.



▪️ На Закарпатті ДБР повідомило про підозру військовому комісару, який змушував солдат будувати його маєток.



▪️ На Київщині ДБР викрило посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на сприянні нелегальному перетині кордону.



▪️ У Полтавській області ДБР повідомило про підозру воєнкому, який жорстоко побив свого підлеглого.



▪️ В Одесі ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому воєнкому.



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▪️ У Черкаській області ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату, який за 10 тисяч доларів «відмазував» чоловіків від служби в армії.



▪️ На Вінниччині ДБР викрило злочинну групу, що сприяла ухилянтам у Вінницькому центрі комплектування.



▪️ В Краматорському районі ДБР викрило механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону: до схеми причетний воєнком з Донеччини.



▪️ Перед судом постануть «ділки» з Буковини, які хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення до України ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами цієї роботи 15 обвинувальних актів вже направлено до суду.Про це повідомили у пресслужбі ДБР."Мотивами «популярних» правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу.▪️ У Запоріжжі ДБР викрило воєнкома, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам.▪️ На Закарпатті ДБР повідомило про підозру військовому комісару, який змушував солдат будувати його маєток.▪️ На Київщині ДБР викрило посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на сприянні нелегальному перетині кордону.▪️ У Полтавській області ДБР повідомило про підозру воєнкому, який жорстоко побив свого підлеглого.▪️ В Одесі ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому воєнкому.▪️ На Рівненщині суд помістив за ґрати керівника обласного військкомату, який побив військового ▪️ У Черкаській області ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату, який за 10 тисяч доларів «відмазував» чоловіків від служби в армії.▪️ На Вінниччині ДБР викрило злочинну групу, що сприяла ухилянтам у Вінницькому центрі комплектування.▪️ В Краматорському районі ДБР викрило механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону: до схеми причетний воєнком з Донеччини.▪️ Перед судом постануть «ділки» з Буковини, які хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

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