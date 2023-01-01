«Чекаю «залізні ноги», щоб вернутися у стрій», – стрілець із Луцька Тарас Сасовський
Сьогодні, 10:56
Військовослужбовець Тарас Сасовський у Луцькому центрі реабілітації готується до протезування ніг. Чоловік родом із Луцька, йому 43.
Як розповів Суспільному, у цивільному житті багато років працював у Польщі, згодом організував власний бізнес.
Тарас займався паверліфтингом, військового ж досвіду не мав.
На службу лучанин пішов у перші дні повномасштабного вторгнення.
"Проживаємо біля аеродрому, коли почалися вибухи, то я зрозумів, що це вже почалася повномасштабна війна. Тоді дітей швидко зібрали та відправили у Польщу. Потім повернулися, і 26-го лютого вранці зібрав рюкзак і поїхав у частину. Розумів, що по-інакшому я не зможу", – каже чоловік.
На службі Тарас Сасовський став стрільцем, потім кулеметником, командиром відділення гранатометників. "Перший тиждень ти ще не розумієш що відбувається, звикаєш до всього цього, а потім відрізняєш приліт від виходу і з кожним боєм досвід зростає і потім стаєш таким вовком!" – каже чоловік.
Про службу в "гарячих точках" військовослужбовець розповідає, що з собою брав найнеобхідніше: пляшку води, пару снікерсів, бойові комплекти, яких ніколи не буває багато.
"Може буде спокійно чи гаряче. Твоє екіпірування – немало важливий чинник, який допоможе ефективно виконати завдання, і бути корисним, слухати командира, побратимів, щоб розумів, що вимагається від тебе і підрозділу", – говорить лучанин.
У зоні бойових дій, говорить Тарас Сасовський, бійці намагаються відновитися різними способами, однак найголовніше – це сон.
"Хочеться виспатися при першій нагоді, далі намагаєшся перевантажитися, відволіктися. Хтось читає, хтось дивиться фільми лайтові, спілкування з родиною, якщо є інтернет – підзаряджаєшся. Я скажу, що воювати легше, ніж чекати", – каже чоловік.
Поранення лучанин отримав у бою під Бахмутом, коли стався мінометний обстріл.
"Ми були на позиціях, почався стрілковий бій. Виносили мене десь 3 години, це було під обстрілами, щільним вогнем, але дякуючи їм, Господу – мене винесли, завезли в лікарню і я вижив", – каже військовий.
Після реабілітації Тарас Сасовський чекає на поїздку до Львова на протезування ніг, після чого планує продовжити службу. Говорить: може бути інструктором і передавати здобутий на війні досвід.
"Український воїн – не байдужий. Я спілкувався з людьми з різних регіонів, військових частин і не бачив жодного байдужого, щоб хтось сказав, що прийшов, аби заробити гроші чи пересидіти. Усі розуміють чого ми там і що робимо", – додав лучанин.
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Як розповів Суспільному, у цивільному житті багато років працював у Польщі, згодом організував власний бізнес.
Тарас займався паверліфтингом, військового ж досвіду не мав.
На службу лучанин пішов у перші дні повномасштабного вторгнення.
"Проживаємо біля аеродрому, коли почалися вибухи, то я зрозумів, що це вже почалася повномасштабна війна. Тоді дітей швидко зібрали та відправили у Польщу. Потім повернулися, і 26-го лютого вранці зібрав рюкзак і поїхав у частину. Розумів, що по-інакшому я не зможу", – каже чоловік.
На службі Тарас Сасовський став стрільцем, потім кулеметником, командиром відділення гранатометників. "Перший тиждень ти ще не розумієш що відбувається, звикаєш до всього цього, а потім відрізняєш приліт від виходу і з кожним боєм досвід зростає і потім стаєш таким вовком!" – каже чоловік.
Про службу в "гарячих точках" військовослужбовець розповідає, що з собою брав найнеобхідніше: пляшку води, пару снікерсів, бойові комплекти, яких ніколи не буває багато.
"Може буде спокійно чи гаряче. Твоє екіпірування – немало важливий чинник, який допоможе ефективно виконати завдання, і бути корисним, слухати командира, побратимів, щоб розумів, що вимагається від тебе і підрозділу", – говорить лучанин.
У зоні бойових дій, говорить Тарас Сасовський, бійці намагаються відновитися різними способами, однак найголовніше – це сон.
"Хочеться виспатися при першій нагоді, далі намагаєшся перевантажитися, відволіктися. Хтось читає, хтось дивиться фільми лайтові, спілкування з родиною, якщо є інтернет – підзаряджаєшся. Я скажу, що воювати легше, ніж чекати", – каже чоловік.
Поранення лучанин отримав у бою під Бахмутом, коли стався мінометний обстріл.
"Ми були на позиціях, почався стрілковий бій. Виносили мене десь 3 години, це було під обстрілами, щільним вогнем, але дякуючи їм, Господу – мене винесли, завезли в лікарню і я вижив", – каже військовий.
Після реабілітації Тарас Сасовський чекає на поїздку до Львова на протезування ніг, після чого планує продовжити службу. Говорить: може бути інструктором і передавати здобутий на війні досвід.
"Український воїн – не байдужий. Я спілкувався з людьми з різних регіонів, військових частин і не бачив жодного байдужого, щоб хтось сказав, що прийшов, аби заробити гроші чи пересидіти. Усі розуміють чого ми там і що робимо", – додав лучанин.
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