На Львівщині в підвалі четверо людей отруїлись газами від гниття картоплі

У Львівському районі четверо людей отруїлись газами, які накопичились в підвалі.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Львівщини.9 серпня о 19:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку попередньо отруїлись невідомими речовинами четверо осіб.До місця події було направлено рятувальників 15-ої державної пожежно-рятувальної служби м. Городок, відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області, оперативну групу Львівського районного управління, медиків, працівників поліції, газову службу та інші невідкладні служби.Прибувши до місця події, з’ясувалось, що четверо людей зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалась картопля. Люди, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.Пожежно-рятувальним відділенням в засобах індивідуального захисту органів дихання, проводились роботи по витягуванню тіл з підвалу також проводилась розвідка першого, другого поверхів житлового будинку та горища, перекриття газового вентиля, забезпечення освітлення та обгородження місця події.Така висока концентрація газів ймовірно могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази.На жаль, внаслідок отруєння, загинули четверо людей - жінка 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.