Курс валют у Луцьку 10 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.10, а продають за – 41.75.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 серпня готівковий курс долара становить 37.16, продають його за 37.75.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.10, а продають за – 41.75.Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.

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