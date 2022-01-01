 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України

У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України
Речник Путіна Дмитро Пєсков визнав, що армія Росії «зазнала значних втрат» на війні проти України. Але продовжує розповідати, що відступ РФ на частині напрямків був «жестом доброї волі».

Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пише Громадське.

«Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас», — сказав він.

Але одразу продовжив наполягати на тому, що відступ військ рф із Київського та Чернігівського напрямків є «жестом доброї волі під час переговорів».

Також пєсков сподівається, що «спецоперація» в Україні завершиться найближчими днями або в найближчому майбутньому завдяки досягненню своєї «мети» або переговорам.

Зазначимо, що рф замовчує та занижує свої реальні втрати у живій силі й техніці у війні проти України. Так, 25 березня Міністерство оборони росії повідомило, що від 24 лютого загинув 1 351 російський військовий і ще 3 825 дістали поранення.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 7 квітня від початку повномасштабного вторгнення рф втратила вбитими уже майже 19 тисяч військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди
Сьогодні, 20:03
«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька
Сьогодні, 19:38
Росію виключили з Ради ООН з прав людини
Сьогодні, 19:04
На Волинському напрямку існує ймовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі, – Генштаб ЗСУ. ЗВЕДЕННЯ
Сьогодні, 18:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України
Сьогодні, 20:33
Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди
Сьогодні, 20:03
«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька
Сьогодні, 19:38
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався вивезти з України колекцію рідкісних монет
Сьогодні, 19:21
Росію виключили з Ради ООН з прав людини
Сьогодні, 19:04
Схожі новини
Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди
Сьогодні, 20:03
«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька «Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька
Сьогодні, 19:38
Росію виключили з Ради ООН з прав людини Росію виключили з Ради ООН з прав людини
Сьогодні, 19:04
У війні з Росією загинуло 1 563 мирних жителі У війні з Росією загинуло 1 563 мирних жителі
Сьогодні, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України
Сьогодні, 20:33
 0
Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди
Сьогодні, 20:03
 0
«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька
Сьогодні, 19:38
 0
На «Ягодині» затримали чоловіка, який намагався вивезти з України колекцію рідкісних монет
Сьогодні, 19:21
 0
Росію виключили з Ради ООН з прав людини
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8