У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України





Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пише



«Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас», — сказав він.



Але одразу продовжив наполягати на тому, що відступ військ рф із Київського та Чернігівського напрямків є «жестом доброї волі під час переговорів».



Також пєсков сподівається, що «спецоперація» в Україні завершиться найближчими днями або в найближчому майбутньому завдяки досягненню своєї «мети» або переговорам.



Зазначимо, що рф замовчує та занижує свої реальні втрати у живій силі й техніці у війні проти України. Так, 25 березня Міністерство оборони росії повідомило, що від 24 лютого загинув 1 351 російський військовий і ще 3 825 дістали поранення.



Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 7 квітня від початку повномасштабного вторгнення рф втратила вбитими уже майже 19 тисяч військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Путіна Дмитро Пєсков визнав, що армія Росії «зазнала значних втрат» на війні проти України. Але продовжує розповідати, що відступ РФ на частині напрямків був «жестом доброї волі».Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пише Громадське «Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас», — сказав він.Але одразу продовжив наполягати на тому, що відступ військ рф із Київського та Чернігівського напрямків є «жестом доброї волі під час переговорів».Також пєсков сподівається, що «спецоперація» в Україні завершиться найближчими днями або в найближчому майбутньому завдяки досягненню своєї «мети» або переговорам.Зазначимо, що рф замовчує та занижує свої реальні втрати у живій силі й техніці у війні проти України. Так, 25 березня Міністерство оборони росії повідомило, що від 24 лютого загинув 1 351 російський військовий і ще 3 825 дістали поранення.Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 7 квітня від початку повномасштабного вторгнення рф втратила вбитими уже майже 19 тисяч військових.

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