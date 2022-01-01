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Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії

Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сенатори США підтримали законопроект про заборону ввезення енергоносіїв із Російської Федерації і для інших цілей.

Як йдеться у повідомленні на сайті Сенату, це рішення було ухвалено одноголосно – його підтримали усі 100 сенаторів обох партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Перед ним також одноголосно було підтримано ініціативу про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі.

Видання Hill зазначило, що ці голосування поклали кінець тижням переговорів, які загальмували ухвалення законодавства, і важливо, що їх було прийнято до відходу сенаторів на двотижневу перерву. Воно уточнило, що законопроект про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі також повторно санкціонує санкції Закону Магнітського, спрямовані проти порушень прав людини та корупції, з такими покараннями, як заборона на видачу віз чи заморожування активів.

Hill додало, що оскільки Сенат вніс зміни до обох законопроектів, вони повинні бути схвалені Палатою представників, перш ніж вони потраплять на стіл президента Байдена. Очікується, що Палата представників також затвердить законопроекти в четвер, а попередньо він проголосував за них 9 та 17 березня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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