На Волині у будинку вибухнув акумулятор

На Волині у будинку вибухнув акумулятор
На території Волині зросла кількість пожеж внаслідок використання електрогенераторів та акумуляторів.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС України.

Зокрема, в селі Городилець Ковельської громади 02 липня 2024 року, у нічну пору доби виник вибух літій-іонного акумулятора, частково пошкодивши приміщення житлового будинку та електромережу.

Рятувальники нагадують, що справа не в марці чи у країні-виробнику- факти про причини пожеж акумуляторів, особливо в період відключення електроенергії.

"Небезпечними можуть бути увімкнуті в мережу акумуляторні батареї чи генератори.

Бо навіть відключаючи загальне освітлення, все одно може бути присутня напруга в квартирі чи будівлі.

Не менш небезпечним є залишення без нагляду ввімкненого акумулятора під час його підзарядження.

Тому перед початком використання генераторів, акумуляторів чи газових приладів переконливо закликаємо уважно прочитати інструкцію до них, а для їхнього безпечного встановлення – звертатися до фахівців і дотримуватися усіх правил безпеки, у жодному випадку їх не порушуючи.

У всіх випадках загораннь має місце людський фактор – недотримання інструкцій експлуатації, порушення техніки безпеки, недогляд та легковажність людей.

Літій-іонні акумулятори вибухають через те, що їх заряджають невідповідними зарядними пристроями, такі акумулятори потребують спеціальних зарядних пристроїв, в яких передбачене відімкнення струму у момент повної зарядки.

Зрештою, це специфіка усіх акумуляторів, адже вони усі нагріваються під час зарядження.

Тому необхідно до акумулятора мати відповідну зарядку і якщо вона не продається з ним в комплекті – придбати її, насамперед, порадившись з фахівцем", - наголошують рятувальники.

Аби убезпечити себе від лиха:

- купуйте лише сертифіковані моделі акумуляторів(незалежно від того літієві вони чи гелеві), це стосується і автоматичних зарядних пристроїв до них;

- при використанні встановіть акумулятор у приміщення, що добре провітрюється;

- тримайте акумулятор в прохолодному місці, або підключіть кулер для його охолодження;

- при використанні акумулятора слідкуйте, щоб він не нагрівався;

- не залишайте без нагляду як включений акумулятор, так і коли його підзаряджаєте.

"Поряд з цим наголошуємо на доступі свіжого повітря до акумулятора під час зарядки.
На Волині у будинку вибухнув акумулятор

Люди вважають, що оскільки акумулятори не гудуть як генератори і не виділяють отруйних газів, значить їх можна заряджати у закритому помешканні.

Акумулятори при зарядці виділяють шкідливі випари, тому приміщення має добре провітрюватись, мати добру вентиляцію.

І основне – читайте інструкцію до використання і за підключенням та для консультування звертайтеся до відповідних фахівців", - зазначають надзвичайники.

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Теги: Акумулятор, будинок, вибух
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