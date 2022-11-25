На Волині у будинку вибухнув акумулятор
Сьогодні, 13:29
На території Волині зросла кількість пожеж внаслідок використання електрогенераторів та акумуляторів.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС України.
Зокрема, в селі Городилець Ковельської громади 02 липня 2024 року, у нічну пору доби виник вибух літій-іонного акумулятора, частково пошкодивши приміщення житлового будинку та електромережу.
Рятувальники нагадують, що справа не в марці чи у країні-виробнику- факти про причини пожеж акумуляторів, особливо в період відключення електроенергії.
"Небезпечними можуть бути увімкнуті в мережу акумуляторні батареї чи генератори.
Бо навіть відключаючи загальне освітлення, все одно може бути присутня напруга в квартирі чи будівлі.
Не менш небезпечним є залишення без нагляду ввімкненого акумулятора під час його підзарядження.
Тому перед початком використання генераторів, акумуляторів чи газових приладів переконливо закликаємо уважно прочитати інструкцію до них, а для їхнього безпечного встановлення – звертатися до фахівців і дотримуватися усіх правил безпеки, у жодному випадку їх не порушуючи.
У всіх випадках загораннь має місце людський фактор – недотримання інструкцій експлуатації, порушення техніки безпеки, недогляд та легковажність людей.
Літій-іонні акумулятори вибухають через те, що їх заряджають невідповідними зарядними пристроями, такі акумулятори потребують спеціальних зарядних пристроїв, в яких передбачене відімкнення струму у момент повної зарядки.
Зрештою, це специфіка усіх акумуляторів, адже вони усі нагріваються під час зарядження.
Тому необхідно до акумулятора мати відповідну зарядку і якщо вона не продається з ним в комплекті – придбати її, насамперед, порадившись з фахівцем", - наголошують рятувальники.
Аби убезпечити себе від лиха:
- купуйте лише сертифіковані моделі акумуляторів(незалежно від того літієві вони чи гелеві), це стосується і автоматичних зарядних пристроїв до них;
- при використанні встановіть акумулятор у приміщення, що добре провітрюється;
- тримайте акумулятор в прохолодному місці, або підключіть кулер для його охолодження;
- при використанні акумулятора слідкуйте, щоб він не нагрівався;
- не залишайте без нагляду як включений акумулятор, так і коли його підзаряджаєте.
"Поряд з цим наголошуємо на доступі свіжого повітря до акумулятора під час зарядки.
Люди вважають, що оскільки акумулятори не гудуть як генератори і не виділяють отруйних газів, значить їх можна заряджати у закритому помешканні.
Акумулятори при зарядці виділяють шкідливі випари, тому приміщення має добре провітрюватись, мати добру вентиляцію.
І основне – читайте інструкцію до використання і за підключенням та для консультування звертайтеся до відповідних фахівців", - зазначають надзвичайники.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС України.
Зокрема, в селі Городилець Ковельської громади 02 липня 2024 року, у нічну пору доби виник вибух літій-іонного акумулятора, частково пошкодивши приміщення житлового будинку та електромережу.
Рятувальники нагадують, що справа не в марці чи у країні-виробнику- факти про причини пожеж акумуляторів, особливо в період відключення електроенергії.
"Небезпечними можуть бути увімкнуті в мережу акумуляторні батареї чи генератори.
Бо навіть відключаючи загальне освітлення, все одно може бути присутня напруга в квартирі чи будівлі.
Не менш небезпечним є залишення без нагляду ввімкненого акумулятора під час його підзарядження.
Тому перед початком використання генераторів, акумуляторів чи газових приладів переконливо закликаємо уважно прочитати інструкцію до них, а для їхнього безпечного встановлення – звертатися до фахівців і дотримуватися усіх правил безпеки, у жодному випадку їх не порушуючи.
У всіх випадках загораннь має місце людський фактор – недотримання інструкцій експлуатації, порушення техніки безпеки, недогляд та легковажність людей.
Літій-іонні акумулятори вибухають через те, що їх заряджають невідповідними зарядними пристроями, такі акумулятори потребують спеціальних зарядних пристроїв, в яких передбачене відімкнення струму у момент повної зарядки.
Зрештою, це специфіка усіх акумуляторів, адже вони усі нагріваються під час зарядження.
Тому необхідно до акумулятора мати відповідну зарядку і якщо вона не продається з ним в комплекті – придбати її, насамперед, порадившись з фахівцем", - наголошують рятувальники.
Аби убезпечити себе від лиха:
- купуйте лише сертифіковані моделі акумуляторів(незалежно від того літієві вони чи гелеві), це стосується і автоматичних зарядних пристроїв до них;
- при використанні встановіть акумулятор у приміщення, що добре провітрюється;
- тримайте акумулятор в прохолодному місці, або підключіть кулер для його охолодження;
- при використанні акумулятора слідкуйте, щоб він не нагрівався;
- не залишайте без нагляду як включений акумулятор, так і коли його підзаряджаєте.
"Поряд з цим наголошуємо на доступі свіжого повітря до акумулятора під час зарядки.
Люди вважають, що оскільки акумулятори не гудуть як генератори і не виділяють отруйних газів, значить їх можна заряджати у закритому помешканні.
Акумулятори при зарядці виділяють шкідливі випари, тому приміщення має добре провітрюватись, мати добру вентиляцію.
І основне – читайте інструкцію до використання і за підключенням та для консультування звертайтеся до відповідних фахівців", - зазначають надзвичайники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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