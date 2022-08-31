У районі на Волині 15 посадовців покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією

У районі на Волині 15 посадовців покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією
На Камінь-Каширщині 15 посадовців органів місцевого самоврядування притягнули до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Камінь-Каширський та Любешівський районні суди за участі прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури притягнули до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, 15 посадовців органів місцевого самоврядування Камінь-Каширського району.

Встановлено, що старости Воєгощанського, Грудківського, Раковоліського, Ворокомлівського, Бузаківського, Видертського, Видричівського та Хотешівського Великоглушанського та Малоглушанського старостинських округів Камінь-Каширської міської ради, всупереч вимогам ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали без поважних причин декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021-2022 роки.

Таке ж правопорушення вчинили і Сошичненський сільський голова, головний спеціаліст одного з відділів та троє старост Сошичненської сільської ради.

Їх визнано винуватими у порушенні вимог фінансового контролю (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу, який усіма посадовцями уже сплачений.

Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню ними адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Камінь-Каширською окружною прокуратурою, у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» внесено подання Камінь-Каширській міській та Сошичненській селищній раді.

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Теги: Волинь, посадовці, корупція
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