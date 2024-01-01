«Зливав» паролі блокпостів: на Дніпропетровщині працівник ДСНС отримав 15 років тюрми

«Зливав» паролі блокпостів: на Дніпропетровщині працівник ДСНС отримав 15 років тюрми
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» фсб паролі блокпостів на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента фсб, який діяв на Дніпропетровщині.

Мова йде про 31-річного мешканця Юр’ївського району, який на початку повномасштабної війни працював у місцевому підрозділі ДСНС.

За даними слідства, навесні 2022 року він передав російській спецслужбі декілька паролів та інструкцію щодо перетину блокпостів під час комендантської години.

Також посадовець шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у березні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, експосадовець з власної ініціативи вийшов на фсб через прокремлівського блогера Юрія Подоляку, з яким він листувався на його Телеграм-каналі.

Після дистанційного вербування ворожий пропагандист виступав у ролі «зв’язкового» між агентом та його куратором – кадровим співробітником фсб.

Для комунікації агент створив фейковий акаунт, який використовував в анонімному чаті популярного месенджера.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Теги: Росія, Україна, війна
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