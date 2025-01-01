Росія масовано атакує ракетами та дронами: що відомо про комбіновану атаку по Україні

Росія масовано атакує ракетами та дронами: що відомо про комбіновану атаку по Україні
Зранку вівторка, 23 грудня, Російська Федерація завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ракети та ударні дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Чим били росіяни

Дрони

У низці регіонів країни повітряну тривогу було оголошено ще з вечора понеділка - окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників. Однак вже ближче до ночі Повітряні сили попередили, що ворожі дрони рухаються у південному та західному напрямках.

Через це сигнал тривоги було оголошено майже в усіх областях.

Вже ближче до 6:00 стало відомо, що у повітряному просторі країни фіксуються перші ворожі ракети. За даними повітряників, вони рухаються з Сумської та Чернігівської області у напрямок центральних, а потім західних областей.

Де лунали вибухи

Станом на 07:20 відомо, що вибухи лунали у Києві та Одесі. Також місцева влада повідомляла, що під атакою "Шахедів" перебуває Прикарпаття. Окрім цього ударні дрони фіксувались у Львівській області.

Окрім цього вночі масованого удару дронів зазнало прикордоння у Сумській області. Наразі там зафіксовано влучання у декількох районах, а також перебої з енергопостачанням.

Також станом на 07:55 відомо, що сили ППО працювали у Хмельницькій області - вже є підтверджені знищення ворожих літальних об'єктів. ​Попередньо без постраждалих чи травмованих. Ворог намагається атакувати інфраструктуру регіону.

Перші наслідки

Станом на 07:20 вже відомо, що низка областей почала запроваджувати аварійні відключення світла. Мова про Черкаську та Чернігівську області, а також Київ. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що росіяни традиційно б'ють по енергетичній системі України.







атака, Росія
