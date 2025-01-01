Росія масовано атакує ракетами та дронами: що відомо про комбіновану атаку по Україні
Сьогодні, 08:31
Зранку вівторка, 23 грудня, Російська Федерація завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ракети та ударні дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Чим били росіяни
Дрони
У низці регіонів країни повітряну тривогу було оголошено ще з вечора понеділка - окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників. Однак вже ближче до ночі Повітряні сили попередили, що ворожі дрони рухаються у південному та західному напрямках.
Через це сигнал тривоги було оголошено майже в усіх областях.
Вже ближче до 6:00 стало відомо, що у повітряному просторі країни фіксуються перші ворожі ракети. За даними повітряників, вони рухаються з Сумської та Чернігівської області у напрямок центральних, а потім західних областей.
Де лунали вибухи
Станом на 07:20 відомо, що вибухи лунали у Києві та Одесі. Також місцева влада повідомляла, що під атакою "Шахедів" перебуває Прикарпаття. Окрім цього ударні дрони фіксувались у Львівській області.
Окрім цього вночі масованого удару дронів зазнало прикордоння у Сумській області. Наразі там зафіксовано влучання у декількох районах, а також перебої з енергопостачанням.
Також станом на 07:55 відомо, що сили ППО працювали у Хмельницькій області - вже є підтверджені знищення ворожих літальних об'єктів. Попередньо без постраждалих чи травмованих. Ворог намагається атакувати інфраструктуру регіону.
Перші наслідки
Станом на 07:20 вже відомо, що низка областей почала запроваджувати аварійні відключення світла. Мова про Черкаську та Чернігівську області, а також Київ. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що росіяни традиційно б'ють по енергетичній системі України.
