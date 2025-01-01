У мережі з’явилося відео автопригоди на перехресті в Луцьку





Про це департамент повідомив у фейсбуці.



Водій автомобіля Dacia, здійснюючи поворот з вулиці Гетьмана Мазепи на вулицю Любомира Гузара, не розрахував безпечний інтервал під час маневру та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen.



У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



На місці події працювали працівники поліції.





