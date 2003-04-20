У Луцьку попрощалися з 21-річним Героєм Михайлом Трофимуком
Сьогодні, 14:40
Сьогодні, 23 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з полеглим на фронті військовослужбовцем Трофимуком Михайлом Романовичем (20.04.2003 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Воїн загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
