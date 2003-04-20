У Луцьку попрощалися з 21-річним Героєм Михайлом Трофимуком

Трофимуком Михайлом Романовичем (20.04.2003 року народження).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Воїн загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з полеглим на фронті військовослужбовцем(20.04.2003 року народження).Про це повідомили у Луцькій міській раді.Воїн загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію