У Луцьку попрощалися з 21-річним Героєм Михайлом Трофимуком

Сьогодні, 23 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з полеглим на фронті військовослужбовцем Трофимуком Михайлом Романовичем (20.04.2003 року народження).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Воїн загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Сьогодні, 14:40
