Розшукують водія, який на смерть збив військовослужбовця у Луцькому районі

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Якщо хтось володіє інформацією про автопригоду – просимо повідомити у поліцію за номером 102", - наголошують у поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 23 грудня, близько 2 години ночі, на автодорозі Н-22, неподалік с. Дерно Луцького району.

Невстановлена наразі особа, керуючи автомобілем невідомої марки, рухаючись з Рівного в напрямку Луцька, скоїла наїзд на лучанина, 1991 року народження, військовослужбовця.

З місця пригоди винуватець втік. Потерпілий помер.

Поліція спрямувала всі сили й засоби, аби встановити причетного.


