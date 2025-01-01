Розшукують водія, який на смерть збив військовослужбовця у Луцькому районі





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.



"Якщо хтось володіє інформацією про автопригоду – просимо повідомити у поліцію за номером 102", - наголошують у поліції.



Дорожньо-транспортна пригода трапилась 23 грудня, близько 2 години ночі, на автодорозі Н-22, неподалік с. Дерно Луцького району.



Невстановлена наразі особа, керуючи автомобілем невідомої марки, рухаючись з Рівного в напрямку Луцька, скоїла наїзд на лучанина, 1991 року народження, військовослужбовця.



З місця пригоди винуватець втік. Потерпілий помер.



Поліція спрямувала всі сили й засоби, аби встановити причетного.





