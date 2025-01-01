Близько 100 окупантів зайшли у село Грабовське на Сумщині, звідки вивезли місцевих





Про це повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері



Трегубов заявив про «раптову атаку»: російські військові увійшли на територію Грабовського та намагалися захопити село з подальшим просуванням у напрямку Рясного.



«Нині російські підрозділи закріплюються в південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої», — сказав Віктор Трегубов.



Він додав, що населені пункти, які розташовані безпосередньо на кордоні з росією і з яких можна пішки потрапити на територію рф, можливо убезпечити лише в разі створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.



Увечері 20 грудня місцеві медіа повідомили, що росіяни проникли в Грабовське на Сумщині, що розташоване лише за кілька кілометрів від кордону з росією, та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації вглиб України.



За даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, ще 18 грудня російські війська незаконно затримали близько 50 цивільних, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня примусово вивезли до рф.



Офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій казав, що йдеться переважно про чоловіків і жінок старшого віку, одній із них — 89 років. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед вивезених були й діти.



Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою надати інформацію про місце перебування депортованих українців, умови їхнього утримання й першочергові потреби, а також ужити заходів для їхнього негайного повернення в Україну. Лубінець направив лист і до Міжнародного комітету Червоного Хреста.



Трегубов вважає, що ситуація в Грабовському не має вигляду спроби створити локальний прорив, а радше провокації для можливої політичної чи інформаційної атаки. В Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що в селищі тривають бої, але в сусідньому Рясному окупантів немає.

