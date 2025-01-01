Стефанчук після Різдва проведе нараду щодо впорядкування державного календаря

Руслан Стефанчук ініціює проведення 26 грудня наради щодо впорядкування державного календаря.



Про це він повідомив у телеефірі, передає



"Буквально після Різдва, після 25-го числа, на 26-те я буду збирати велику нараду, де будуть представлені представники уряду, Офісу президента, представники Академії наук, представники Інституту національної пам'яті, громадськість, де ми будемо обговорювати логіку побудови закону, який буде впроваджувати нову календарну систему щодо відповідних дат, які потім перейдуть у відповідний законодавчий акт", - сказав Стефанчук.



Він зазначив, що йдеться про ідеологічні речі, які необхідно впорядкувати, адже значна кількість професійних свят накладається одне на одне або збігається зі скорботними датами.



"Дуже важливо зробити оцю єдину календарну мапу на кожен рік.. Це важливо і з питань вшанування, і з питань святкування, і з питань тих важливих дат, які формують державотворчість Української держави", - сказав Стефанчук.



Раніше президент Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо впорядкування святкових та особливих дат у державному календарі з урахуванням воєнних реалій і суспільної справедливості.

