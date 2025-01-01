У Чернігові ворожий дрон влучив у багатоповерхівку





Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.



"Ворожий безпілотник вчергове ударив по цивільній забудові - багатоповерхівці", - йдеться в повідомленні.



Брижинський повідомив, що зафіксовано влучання в 5-поверхівку.



В міськраді додали, що пошкодження зафіксовано на третьому поверсі. Наразі там відбувається горіння. На місці події працюють екстрені служби.



Попередньо відомо про одну постраждалу особу.



Також, за словами глави МВА, ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури.

