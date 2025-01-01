Про активістів та культурних діячів: у Луцьку розмістили 26 іменних табличок з QR-кодами





Його почали реалізовувати у 2024 році за сприяння Українського культурного фонду, розповіла Катерина Мойсіюк.



З її слів, проєкт є розробкою громадської організації "Історична платформа". Управління туризму та промоції заручилося підтримкою партнерів з Волинського національного університету, які допомагали підготувати інформацію про історичних осіб.



"Зібрані різні особистості: ті, хто загинули на Майдані під час Революції Гідності, ті хто загинули вже під час повномасштабного вторгнення, відомі особистості, чиїми іменами названі наші вулиці, але ми ніколи не задумуємося, ким вони були. От ми вирішили долучитись до цього проєкту і нагадати ще раз про них”, — сказала Катерина Мойсіюк.



Серед них громадський активіст, учасник Євромайдану Василь Мойсей, а також Тарас Шевченко, Степан Бандера, Михайло Грушевський, Іван Франко, Михайло Драгоманов та інші.



"У цьому році на встановлення табличок було витрачено 9 880 гривень з бюджету. Насправді ці таблички, мабуть, вдвічі дорожчі, але компанія, яка їх виготовляє робить велику знижку, тому що половину коштів покриває сама”, — додала вона.



У наступному році у Луцьку планують встановити орієнтовно 25-30 нових табличок, сказала керівниця управління туризму та промоції міста.



У 2024 році у Луцьку розмістили першу інформаційну табличку з QR-кодом про загиблого командира 49-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Карпатська Січ" Олега Куцина.



Участь у проєкті взяли шість міст України, стартував він у Києві, Луцьк — друге місто, яке розпочало його реалізацію.

