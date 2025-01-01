У двох жителів Волині вилучили партію безакцизних цигарок вартістю майже 6 мільйонів





Про це 25 грудня повідомили в пресцентрі обласної прокуратури, пише



За даними слідства, чоловіки продавали цигарки без марок акцизного податку через розгалужену мережу роздрібної та оптової торгівлі. Під час санкціонованих обшуків у них вилучили понад 45 тисяч пачок контрафактних цигарок, готівку в різній валюті на суму, еквівалентну майже 300 тисяч гривень, та авто, яким транспортували товар.



У теруправлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області повідомили, що обидва волиняни не були зареєстровані як підприємці, не мали дозвільних документів і ліцензії на продаж підакцизної продукції. Цигарки продавали через розгалужену мережу роздрібної та оптової торгівлі.



На все вилучене майно правоохоронці наклали арешт. Наразі встановлюють усіх причетних осіб до незаконної діяльності.



Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України триває. У разі доведення вини двом волинянам загрожує позбавлення волі до 5 років із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

