У Луцьку відбувся благодійний різдвяний концерт. ФОТО
Сьогодні, 20:35
У Палаці культури міста Луцька на Різдво відбувся благодійний концерт “Колядуємо разом”.
Жителі громади зібралися, щоб спільно заколядувати, як це відбувалося здавна. Різдво для лучан завжди було особливим святом. А тепер воно відчувається ще глибше. Адже війна торкнулася кожної родини, і одночасно навчила нас триматися разом та не втрачати віри, - повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих Героїв. Оплесками подякували захисникам, які сьогодні перебувають далеко від своїх домівок і не мають можливості відзначати Різдво. Пам’ятаючи про при них і дякуючи за їхній щоденний подвиг, кожен глядач та виконавець міг долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України.
З вітальним словом до присутніх звернулася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк. “Різдво – це особливе свято, що знаменує народження Ісуса Христа, який прийшов у цей світ сказати нам, що добро завжди перемагає зло. Попри те, що Україна переживає страшні часи, ми віримо, що світло переможе темряву, бо ми нація незламних.Сподіваємося, що наступне Різдво прийде до нас вже у мирній державі. Ми прагнемо справедливого миру, щоб наші воїни повернулися до своїх родин. Щоб діти могли їздили в гості до ровесників на Сході і Півдні. Щоб вони нарешті перестали відчувати постійний стрес. Я бажаю кожному з вас віри, надії і любові у серці. Нехай Бог благословить кожну родину на добрі справи”, – сказала Ірина Чебелюк.
На благодійному концерті прозвучали найвідоміші колядки та пісні про Різдво у виконанні народного артиста України Василя Чепелюка, заслуженої артистки України Алли Опейди та учасників вокальної студії “Зернятко”, співачки Галини Конах, Тетяни Ярошик і гурту Spivanochka show, вокальної студії ”СолоМрій”, гурту “НОТА НЕО”. Ансамблі танцю ”Волинянка” та “Волиняночка” презентували різдвяні хореографічні композиції.
