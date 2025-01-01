На Святвечір поліція зупинила неповнолітнього водія, який порушував ПДР
Сьогодні, 22:58
В обласному центрі Волині патрульні зупинили неповнолітнього водія, який порушив ПДР.
Про це повідомили в патрульній поліції Волині.
У середу, 24 грудня, у Луцьку на проспекті Соборності патрульні зупинили автомобіль Renault, водій якого не увімкнув покажчик повороту перед маневром.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що за кермом перебував 17-річний юнак. При цьому хлопець ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та керував автомобілем без поліса обов’язкового страхування.
Інспектори склали на водія протоколи за:
ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку)
ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів);
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Дотримання ПДР — це не формальність, а питання безпеки кожного учасника дорожнього руху.
