Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи





Про це повідомляє



Зеленський зазначив, що 25 грудня провів годинну розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа - колишнім рієлтором Стівом Віткоффом та зятем Трампа, Джаредом Кушнером.



"І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу", - зазначив він.



Зеленський додав, що 25 грудня секретар РНБО Рустем Умеров продовжить переговори з американською командою. Важливий момент, додав Зеленський, що вже підготовлені деякі документи щодо мирної угоди.



"Я бачу, що вони готові майже повністю - деякі документи готові. Звісно, щодо сенситивних питань ще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити", - додав він.



Зеленський також анонсував "інтенсивні" тижні в дипломатичному сенсі та подякував США та усім, хто продовжує тиск на російський режим. Кремль повинен зрозуміти, що затягування війни погано скінчиться для РФ, резюмував президент України.



Зазначимо, Зеленський раніше писав, що провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Він і тоді зазначив, що розмова була "гарною".



До цього, ще 24 грудня, Зеленський вперше розкрив зміст мирного плану, що складається із 20 пунктів. Про те, що вказано у цих пунктах мирного плану США для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.



У Трампа вважають, що досягти миру в Україні нібито цілком можливо протягом наступних 90 днів. Проте в Кремлі мають іншу думку - російський режим вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США. Хоча 25 грудня Кремль вимушено визнав, що в питанні мирних процесів, мовляв, є "повільний прогрес".

