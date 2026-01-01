У Луцьку стартували громадські слухання щодо перейменування вулиці на честь Героя України Романа Самусіка
Сьогодні, 14:10
У Луцьку стартувало громадське обговорення пропозиції щодо перейменування вулиці Цегельної. Її пропонують назвати на честь командира групи снайперів Романа Самусіка.
Про це пише Район.Луцьк.
Про початок обговорення повідомили в Луцькій міській раді, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».
Прийом пропозицій та зауважень триватиме з 9 лютого до 9 квітня 2026 року. Свою позицію лучани можуть подати у письмовій формі за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, за телефоном (0332) 777 874, а також через платформу електронної демократії. Анонімні звернення не реєструються та не розглядаються.
Громадські слухання з цього питання заплановані на 2 квітня 2026 року. Вони розпочнуться о 15:00 у залі засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: вул. Лесі Українки, 35.
Нагадаємо, 4 серпня 2024 року у Луцьку попрощалися з командиром групи снайперів Романом Самусіком, який загинув, рятуючи побратима.
Довідково: Самусік Роман Васильович народився 6 липня 1993 року в місті Луцьку, де і проживав.
З 2000 до 2008 року навчався у Луцькому навчально-виховному комплексі «Гімназія №14».
Під час навчання у школі Роман брав участь у різноманітних олімпіадах, любив математику та ніколи не пропускав конкурс «Кенгуру», був слухняним, справедливим та добрим учнем.
З 2008 до 2011 року навчався у Луцькому вищому професійному училищі, де здобув професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних та оператора комп’ютерного набору. Паралельно з навчанням займався спортом, отримував призові місця з тхеквондо, а також брав активну участь у розвитку бойових мистецтв на Волині, пропагуючи здоровий спосіб життя.
З 2011 до 2017 року навчався в Національній академії внутрішніх справ.
Продовжував займатися бойовими мистецтвами такими як дзюдо та самбо. Завжди був сильним, сміливим та наполегливим, на все мав свою думку і відстоював її.
У 2015 році розпочав роботу у Пенітенціарній службі України міста Луцька.
До 2017 року працював на посаді старшого інспектора сектору по роботі з персоналом Луцького СІЗО УДПТ СУ у Волинській області.
Згодом розпочав підготовку до вступу на військову службу в Західному територіальному управлінні Національної гвардії України.
У 2019 році приєднався до 4 окремого загону спеціального призначення «Омега», будучи офіцером.
Роман Васильович постійно навчався та вдосконалював свої професійні навички. Проходив курси з медичної допомоги і завжди міг надавати першу медичну допомогу на найвищому рівні.
Роман Самусік був одним із перших, хто пройшов професійні курси БПЛА і запровадив цей напрямок у 4 спецпідрозділі «Омега» Рівень складності оператора БПЛА – «Професійний».
У 2024 році Роман Васильович пройшов курси снайперів у Франції.
За високі досягнення у службі, ініціативність та наполегливість Роман Самусік неодноразово був нагороджений відзнаками, подяками та грамотами, а також медалями та нагрудними знаками.
За визнані заслуги в забезпеченні обороноздатності України й недоторканості її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності , за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявленні при цьому честь та доблесть, нагороджений відзнаками та іменною вогнепальною зброєю.
Загалом Роман Васильович прослужив 10 років і 10 місяців у підрозділах системи МВС України.
Нагороди та відзнаки:
Звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордену Золота зірка.
Медаль «Захиснику Вітчизни» згідно з указом Президента України В.Зеленського.
Відзнака Командувача об’єднаних сил «КОЗАЦЬКИЙ ХРЕСТ» ІІ ступеня.
Відзнака МВС «Вогнепальна» зброя – за визначені заслуги в забезпеченні обороноздатності України й недоторканості її державного кордону.
Відзнака Національної Гвардії України – нагрудний знак «ЗА ДОБЛЕСНУ СЛУЖБУ».
Грамота Львівської обласної ради за особисту мужність і відвагу проявлені під час виконання військового обов’язку з нагоди Дня Незалежності України.
Грамота Львівської ОДА за особисту мужність і професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету з нагоди Дня Збройних Сил України.
Подяка НГУ «За високі досягнення у службовій діяльності»
