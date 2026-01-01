На Волині готуються до льодоходу, повені та паводків

На Волині говорили про готовність до реагування на льодохід, повені та паводки в разі підвищення температури.Про це повідомили у Камінь-Каширська районна військова адміністрація.Готовність до реагування у разі можливої загрози, пов’язаної з пропуском льодоходу, повені та паводків, обговорили члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Позачергове засідання провела начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук сьогодні, 10 лютого 2026 року."Ризики для територій і людей ймовірні першочергово для Любешівської громади, тому краще зосередити всі наявні засоби та ресурси, щоб бути напоготові", – наголосила Ольга Ващук.За словами керівників експлуатаційних дільниць Регіонального офісу водних ресурсів, враховуючи прогнозовану гідрологічну ситуацію, загрозливих станів наразі немає. Річки Прип’ять, Турія і Стир протікають у руслах. Проте, з настанням потепління, неможливо повністю відкидати небезпеку підтоплення населених пунктів і сільськогосподарських угідь. Тож фахівці продовжують відпрацьовувати спільні дії. На допомогу – насосні станції."Під час аварійних відключень спуск води за рахунок насосних станцій буде призупинено. Це ускладнить роботу", – озвучили проблему працівники водного господарства.Очільниця району рекомендувала передбачити альтернативні шляхи, зокрема залучення партнерських генераторів, для заживлення насосних станцій з метою пропуску та перекачування води.Про готовність підрозділів ДСНС розповів головний інспектор відділу № 1 Камінь-Каширського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС у Волинській області. Як зазначив, увесь особовий склад працює у режимі 24/7. Своєю чергою, офіцери-рятувальники здійснюють постійний моніторинг, визначено чіткий алгоритм дій органів управління сил і засобів цивільного захисту до оперативного реагування. Якщо виникне необхідність, додатково залучатимуть наявні на місцях резервні фонди.Також у ході комісії обговорили модернізацію систем оповіщення, зокрема стан прийняття рішень громадами щодо створення МАСЦО (місцева автоматизована система централізованого оповіщення населення), погодження технічних завдань. Наразі ж у районі працює 11 систем гучномовного оповіщення."Досвід минулих днів показує, наскільки важлива взаємодія на всіх рівнях. Тривалі повітряні тривоги, атаки ворожих БпЛА… Наголошую: кожна система має належним чином спрацьовувати в потрібну мить. Залучайте фахівців, обстежуйте", – мовила начальниця РВА.Про енергетичну ситуацію поінформував директор Камінь-Каширської філії ПАТ «Волиньобленерго» Богдан Козак. За його словами, стан енергосистеми після чергової масованої атаки складний. На сьогодні застосовуються погодинні графіки відключень. Енергетики вживають усі необхідні заходи, щоб «вирівняти» баланс.Насамкінецьзвернулася до голів громад: "Цьогоріч зима виявилася значно складнішою за попередні. Ви – господарі на ввірених територіях, тому таке питання, як посипання доріг, має виконуватися першочергово. Сфокусуйте увагу на пріоритетних зонах: школи, садочки, лікарні, зупинки громадського транспорту… Є техніка, є ресурси, є розуміння наслідків. Люди мають бути в безпеці".