Як у місті на Волині відновлюють подачу тепла і світла після атаки російських БПЛА. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Після нічних атак цими вихідними на енергосистему Нововолинської громади у місті почались перебої з електропостачанням, подачею води та тепла. Водопостачання у Нововолинську відновили практично відразу, а от з подачею тепла та світла комунальники всі ці дні та ночі працюють не покладаючи рук.
Про це повідомляє БУГ.
Працівники комунальної служби розпочали ліквідацію наслідків аварій ще з суботи — від першої атаки, і відтоді працюють практично безперервно.
За словами працівників Нововолинськтеплокомуненерго робочий день починається з шостої ранку, а зміни тривають по 12–16 годин. Попри холод, втому та складні умови, бригади змінюють одна одну і продовжують роботи, щоб якомога швидше відновити стабільну подачу тепла і світла в домівки нововолинців.
Комунальники зізнаються: працювати доводиться у складних умовах, але головне завдання — не залишити місто без тепла, особливо в холодну пору року.
Наразі аварійні роботи тривають. Комунальні служби запевняють, що роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для мешканців громади.
Нагадаємо, 6 лютого під час повітряної тривоги у місті Нововолинськ лунали вибухи.. Протягом наступних днів у Нововолинські громаді тривало відновлення після атаки російськими безпілотниками.
