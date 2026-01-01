Як у місті на Волині відновлюють подачу тепла і світла після атаки російських БПЛА. ВІДЕО

Після нічних атак цими вихідними на енергосистему Нововолинської громади у місті почались перебої з електропостачанням, подачею води та тепла. Водопостачання у Нововолинську відновили практично відразу, а от з подачею тепла та світла комунальники всі ці дні та ночі працюють не покладаючи рук.

Працівники комунальної служби розпочали ліквідацію наслідків аварій ще з суботи — від першої атаки, і відтоді працюють практично безперервно.

За словами працівників Нововолинськтеплокомуненерго робочий день починається з шостої ранку, а зміни тривають по 12–16 годин. Попри холод, втому та складні умови, бригади змінюють одна одну і продовжують роботи, щоб якомога швидше відновити стабільну подачу тепла і світла в домівки нововолинців.

Комунальники зізнаються: працювати доводиться у складних умовах, але головне завдання — не залишити місто без тепла, особливо в холодну пору року.

Наразі аварійні роботи тривають. Комунальні служби запевняють, що роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для мешканців громади.

Нагадаємо, 6 лютого під час повітряної тривоги у місті Нововолинськ лунали вибухи.. Протягом наступних днів у Нововолинські громаді тривало відновлення після атаки російськими безпілотниками.



