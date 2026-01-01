Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей без згоди батьків





Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, - пише



Депутати підтримали законопроєкт № 12353. За текстом документа, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування й узгодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.



Евакуація може бути загальною і частковою — для окремих категорій населення, які не можуть самостійно евакуюватися з огляду на вік чи стан здоров’я (діти, люди з інвалідністю, люди похилого віку тощо).



Після ухваленого рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, її евакуює поліціянт без їхньої згоди. Далі правоохоронець передає дитину органам опіки.



В’їзд на територію, з якої проводиться загальна обов’язкова евакуація, можливий тільки за спеціальними перепустками.



Тим, хто виїхав із зони бойових дій, надають житло для тимчасового проживання евакуйованих людей.

