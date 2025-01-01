На Волині зникли унікальні Оконські джерела. ВІДЕО

Волинянкаприїхала до Оконських джерел і помітила, що вони перестали бити.Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці у фейсбук.«Ще влітку тут було хоча б одне джерело, а тепер взагалі просто металеві труби торчать з водойми. Дивіться, як це страшно виглядає», – говорить жінка.На відео Наталія каже, що неодноразово зверталася до Маневицької громади із проханням вжити заходів, адже джерело зникає. Посадовці направляли сюди еколога, який сказав, що причиною є нестача опадів.«Ще еколог сказав, що можливо Івановські стави, які в ту сторону за багато-багато кілометрів, їх розкопки повпливали на джерела. Але те, що за забором там є форельне господарство, яке набило глибинних скважин, про це говорять тільки місцеві», – додала Наталія Оксенюк.Однак інша можлива причина – активні розкопки та буріння свердловин на території форельного господарства за огорожею, яке використовує глибинні води.Нагадаємо, "Оконські джерела" - це гідрологічна пам’ятка природи, що є у списку «100 природних чудес України».