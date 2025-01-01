У 20 років життя обірвала війна: на Волині попрощалися з молодим Героєм Костянтином Масюком

У 20 років життя обірвала війна: на Волині попрощалися з молодим Героєм Костянтином Масюком
Громада на Волині провела в останню дорогу 20-річного захисника Костянтина Масюка із Залізниці.

Про це повідомляє видання «Нове життя» - новини Любешівщини.

"Скорботна тиша, молитва і сльози - так село прощалося з молодим воїном, життя якого обірвала війна. Пронизливий вітер ніби підсилював біль утрати, що торкнулася кожного, хто прийшов віддати останню шану Герою. Світла пам’ять і слава захиснику", - йдеться в повідомленні.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
