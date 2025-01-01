Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Кирилюка

Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Кирилюка
Підтвердили загибель ще одного вірного сина України. "На щиті" повернеться додому волинянин, який досі вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

"Солдат Петро Кирилюк, що з Ветлів Любешівської громади, загинув 21 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. У районі продовжено дні жалоби до 31 грудня. Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

