Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Кирилюка
Сьогодні, 16:06
Підтвердили загибель ще одного вірного сина України. "На щиті" повернеться додому волинянин, який досі вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Солдат Петро Кирилюк, що з Ветлів Любешівської громади, загинув 21 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. У районі продовжено дні жалоби до 31 грудня. Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
