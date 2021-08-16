У селі біля Луцька підраховують збитки, які завдала негода. ВІДЕО
Сьогодні, 22:05
У селі Княгининок Луцької територіальної громади підраховують збитки, які напередодні ввечері зазнали від негоди. Град, дощ та сильний вітер позривали покрівлю у п'ятьох будинках, повалили дерева.
Постраждали від стихії кілька місцевих приватних підприємств. Про це Суспільному розповів староста села Валерій Войнаровський.
Яких руйнувань зазнали приватні оселі
В будинку жительки Княгининка Ірини в результаті негоди знесло дах. Зі слів жінки, це вже друге поруйноване житло її родини. Вони перебралися сюди з Ірпеня на початку повномасштабної війни. Оселю, – говорить Ірина, – усю ніч заливало дощем. Під ранок ремонтувати дах приїхали знайомі та рідні.
Оговтуються після учорашньої стихії і в будинку сім’ї Романчуків. Пані Оксана розповідає, щоб під час сильного граду та вітру полетіла покрівля будинку. Всю ніч, – каже, – носила воду відрами, щоб не залило кімнату.
Половину покрівлі вітер зніс з автомайстерні, – розповідає власник Петро Рудь. Каже: металеву бляху розкидало по селу.
А житель села Княгининок Сергій на своєму городі збирає уламки черепиці, яка прилетіла від сусідів.
"Потім дивлюся, що якусь балку принесло. Потім діти кажуть: тато – це стовп, цементний, електричний. То зараз ніяких розборів не проводимо, повідомили у Волиньобленерго, чекаємо поки вони приїдуть будинок знеструмлять", – розповідає чоловік.
Що ще зруйнувала негода у селі
Постраждали від стихії й кілька місцевих приватних підприємств. Десь вітром зруйнувало паркан із бетонних блоків, десь поламало дерева, а на парковці місцевого автосервісу уламками шиферу посікло два комунальні автобуси – місцевого палацу культури та Княгининівського ліцею, які тут залишили на ремонт, – розповідає власник автосервісу Микола Чернов.
Місцевому фермеру повністю знищило одну з теплиць. Як розповідає син власника Владислав Шеремета – парник у шість соток побудували власними руками з батьком півтора року тому. Коли почалася негода — якраз був всередині й каже, що дивом уцілів.
"Якби в сусіда дах не злетів, то все в порядку було. Дах прилетів всередину і почав ламати всю теплицю. Її вартість більше, ніж урожаю. Це десятки тисяч доларів", – говорить чоловік.
Робочі одного із підприємств збирають уламки покрівлі по усьому полі.
Чи відшкодовуватимуть людям збитки
Зі слів старости села Валерія Войнаровського, вранці в громаді чекали на приїзд служб та рятувальників, які мали оцінити збитки і відповідно скласти акт, тоді вже буде комісія міської ради, де будуть розв'язувати питання по компенсації цих збитків.
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Постраждали від стихії кілька місцевих приватних підприємств. Про це Суспільному розповів староста села Валерій Войнаровський.
Яких руйнувань зазнали приватні оселі
В будинку жительки Княгининка Ірини в результаті негоди знесло дах. Зі слів жінки, це вже друге поруйноване житло її родини. Вони перебралися сюди з Ірпеня на початку повномасштабної війни. Оселю, – говорить Ірина, – усю ніч заливало дощем. Під ранок ремонтувати дах приїхали знайомі та рідні.
Оговтуються після учорашньої стихії і в будинку сім’ї Романчуків. Пані Оксана розповідає, щоб під час сильного граду та вітру полетіла покрівля будинку. Всю ніч, – каже, – носила воду відрами, щоб не залило кімнату.
Половину покрівлі вітер зніс з автомайстерні, – розповідає власник Петро Рудь. Каже: металеву бляху розкидало по селу.
А житель села Княгининок Сергій на своєму городі збирає уламки черепиці, яка прилетіла від сусідів.
"Потім дивлюся, що якусь балку принесло. Потім діти кажуть: тато – це стовп, цементний, електричний. То зараз ніяких розборів не проводимо, повідомили у Волиньобленерго, чекаємо поки вони приїдуть будинок знеструмлять", – розповідає чоловік.
Що ще зруйнувала негода у селі
Постраждали від стихії й кілька місцевих приватних підприємств. Десь вітром зруйнувало паркан із бетонних блоків, десь поламало дерева, а на парковці місцевого автосервісу уламками шиферу посікло два комунальні автобуси – місцевого палацу культури та Княгининівського ліцею, які тут залишили на ремонт, – розповідає власник автосервісу Микола Чернов.
Місцевому фермеру повністю знищило одну з теплиць. Як розповідає син власника Владислав Шеремета – парник у шість соток побудували власними руками з батьком півтора року тому. Коли почалася негода — якраз був всередині й каже, що дивом уцілів.
"Якби в сусіда дах не злетів, то все в порядку було. Дах прилетів всередину і почав ламати всю теплицю. Її вартість більше, ніж урожаю. Це десятки тисяч доларів", – говорить чоловік.
Робочі одного із підприємств збирають уламки покрівлі по усьому полі.
Чи відшкодовуватимуть людям збитки
Зі слів старости села Валерія Войнаровського, вранці в громаді чекали на приїзд служб та рятувальників, які мали оцінити збитки і відповідно скласти акт, тоді вже буде комісія міської ради, де будуть розв'язувати питання по компенсації цих збитків.
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