У селі біля Луцька підраховують збитки, які завдала негода. ВІДЕО





Постраждали від стихії кілька місцевих приватних підприємств. Про це Валерій Войнаровський.



Яких руйнувань зазнали приватні оселі



В будинку жительки Княгининка Ірини в результаті негоди знесло дах. Зі слів жінки, це вже друге поруйноване житло її родини. Вони перебралися сюди з Ірпеня на початку повномасштабної війни. Оселю, – говорить Ірина, – усю ніч заливало дощем. Під ранок ремонтувати дах приїхали знайомі та рідні.



Оговтуються після учорашньої стихії і в будинку сім’ї Романчуків. Пані Оксана розповідає, щоб під час сильного граду та вітру полетіла покрівля будинку. Всю ніч, – каже, – носила воду відрами, щоб не залило кімнату.



Половину покрівлі вітер зніс з автомайстерні, – розповідає власник Петро Рудь. Каже: металеву бляху розкидало по селу.



А житель села Княгининок Сергій на своєму городі збирає уламки черепиці, яка прилетіла від сусідів.



"Потім дивлюся, що якусь балку принесло. Потім діти кажуть: тато – це стовп, цементний, електричний. То зараз ніяких розборів не проводимо, повідомили у Волиньобленерго, чекаємо поки вони приїдуть будинок знеструмлять", – розповідає чоловік.







Що ще зруйнувала негода у селі



Постраждали від стихії й кілька місцевих приватних підприємств. Десь вітром зруйнувало паркан із бетонних блоків, десь поламало дерева, а на парковці місцевого автосервісу уламками шиферу посікло два комунальні автобуси – місцевого палацу культури та Княгининівського ліцею, які тут залишили на ремонт, – розповідає власник автосервісу Микола Чернов.



Місцевому фермеру повністю знищило одну з теплиць. Як розповідає син власника Владислав Шеремета – парник у шість соток побудували власними руками з батьком півтора року тому. Коли почалася негода — якраз був всередині й каже, що дивом уцілів.



"Якби в сусіда дах не злетів, то все в порядку було. Дах прилетів всередину і почав ламати всю теплицю. Її вартість більше, ніж урожаю. Це десятки тисяч доларів", – говорить чоловік.



Робочі одного із підприємств збирають уламки покрівлі по усьому полі.



Чи відшкодовуватимуть людям збитки



Зі слів старости села Валерія Войнаровського, вранці в громаді чекали на приїзд служб та рятувальників, які мали оцінити збитки і відповідно скласти акт, тоді вже буде комісія міської ради, де будуть розв'язувати питання по компенсації цих збитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Княгининок Луцької територіальної громади підраховують збитки, які напередодні ввечері зазнали від негоди. Град, дощ та сильний вітер позривали покрівлю у п'ятьох будинках , повалили дерева.Постраждали від стихії кілька місцевих приватних підприємств. Про це Суспільному розповів староста селаВ будинку жительки Княгининкав результаті негоди знесло дах. Зі слів жінки, це вже друге поруйноване житло її родини. Вони перебралися сюди з Ірпеня на початку повномасштабної війни. Оселю, – говорить Ірина, – усю ніч заливало дощем. Під ранок ремонтувати дах приїхали знайомі та рідні.Оговтуються після учорашньої стихії і в будинку сім’ї Романчуків. Панірозповідає, щоб під час сильного граду та вітру полетіла покрівля будинку. Всю ніч, – каже, – носила воду відрами, щоб не залило кімнату.Половину покрівлі вітер зніс з автомайстерні, – розповідає власник. Каже: металеву бляху розкидало по селу.А житель села Княгининокна своєму городі збирає уламки черепиці, яка прилетіла від сусідів."Потім дивлюся, що якусь балку принесло. Потім діти кажуть: тато – це стовп, цементний, електричний. То зараз ніяких розборів не проводимо, повідомили у Волиньобленерго, чекаємо поки вони приїдуть будинок знеструмлять", – розповідає чоловік.Постраждали від стихії й кілька місцевих приватних підприємств. Десь вітром зруйнувало паркан із бетонних блоків, десь поламало дерева, а на парковці місцевого автосервісу уламками шиферу посікло два комунальні автобуси – місцевого палацу культури та Княгининівського ліцею, які тут залишили на ремонт, – розповідає власник автосервісуМісцевому фермеру повністю знищило одну з теплиць. Як розповідає син власника– парник у шість соток побудували власними руками з батьком півтора року тому. Коли почалася негода — якраз був всередині й каже, що дивом уцілів."Якби в сусіда дах не злетів, то все в порядку було. Дах прилетів всередину і почав ламати всю теплицю. Її вартість більше, ніж урожаю. Це десятки тисяч доларів", – говорить чоловік.Робочі одного із підприємств збирають уламки покрівлі по усьому полі.Зі слів старости села Валерія Войнаровського, вранці в громаді чекали на приїзд служб та рятувальників, які мали оцінити збитки і відповідно скласти акт, тоді вже буде комісія міської ради, де будуть розв'язувати питання по компенсації цих збитків.

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