У Польщі українець пішов на закупи з чужою картою і тепер може сісти у в'язницю
Сьогодні, 06:00
У Гданську затримали 34-річного громадянина України, який скуплявся чужою банківською картою.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, правоохоронці встановили, що перед цим чоловік знайшов загублений чужий гаманець, в якому були документи, банківська картка та готівкові гроші.
Замість того, щоб віднести згубу до відділку поліції, чоловік взяв картку й пішов по магазинах. Так він розплатився чужими грошима 6 разів, витративши загалом майже 1600 злотих. Ще одна спроба заплатити безготівково виявилася невдалою.
Після того, як до поліції звернувся власник гаманця, громадянина України вирахували за допомогою міських камер спостереження й затримали в центрі Гданська на вул. Ткацькій. Йому пред’явили загалом 8 звинувачень, за які загрожує навіть до 10 років в'язниці.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, правоохоронці встановили, що перед цим чоловік знайшов загублений чужий гаманець, в якому були документи, банківська картка та готівкові гроші.
Замість того, щоб віднести згубу до відділку поліції, чоловік взяв картку й пішов по магазинах. Так він розплатився чужими грошима 6 разів, витративши загалом майже 1600 злотих. Ще одна спроба заплатити безготівково виявилася невдалою.
Після того, як до поліції звернувся власник гаманця, громадянина України вирахували за допомогою міських камер спостереження й затримали в центрі Гданська на вул. Ткацькій. Йому пред’явили загалом 8 звинувачень, за які загрожує навіть до 10 років в'язниці.
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