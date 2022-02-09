У селі на Волині – карантин через сказ





Про це



Спеціалісти відповідних служб дезинфікували місце загибелі лисиці, провакцинували собаку, який був із нею в контакті. Ветеринарні працівники розпочали подвірний обхід села з метою виявлення хворих та з підозрою на хворобу свійських тварин. Виясняють також, чи не контактували з зараженою твариною люди.



Оскільки до населеного пункту Грушів у радіусі менше 5 км не прилягає жодне інше село, карантинні обмеження на 60 днів встановили лише там. В ході цих заходів буде проведена роз’яснювальна робота з власниками собак, котів, коней та корів щодо ознак та небезпечності сказу, також буде здійснена вакцинація домашніх тварин. Населений пункт перебуватиме під ветеринарним наглядом.



На жаль, зазначили члени комісії, у зв’язку із дією правового режиму воєнного стану, звичні профілактичні заходи щодо попередження сказу у дикій природі не застосовуються, адже вони полягають у мисливському відстрілі диких тварин та їх імунізації шляхом розкидання у лісі пероральних вакцин із літака. Рішення про такі специфічні для періоду війни заходи може ухвалити лише рада оборони області, якщо ситуація з поширенням хвороби змінюватиметься. Наразі це поодинокі випадки на різних територіях Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Грушів Павлівської громади на свійського собаку напало лисеня, яке забігло на обійстя з ближньої лісової смуги. Наступного дня аналіз уже мертвої дикої тварини підтвердив наявність у неї сказу.Про це повідомили у Володимирській РВА.Спеціалісти відповідних служб дезинфікували місце загибелі лисиці, провакцинували собаку, який був із нею в контакті. Ветеринарні працівники розпочали подвірний обхід села з метою виявлення хворих та з підозрою на хворобу свійських тварин. Виясняють також, чи не контактували з зараженою твариною люди.Оскільки до населеного пункту Грушів у радіусі менше 5 км не прилягає жодне інше село, карантинні обмеження на 60 днів встановили лише там. В ході цих заходів буде проведена роз’яснювальна робота з власниками собак, котів, коней та корів щодо ознак та небезпечності сказу, також буде здійснена вакцинація домашніх тварин. Населений пункт перебуватиме під ветеринарним наглядом.На жаль, зазначили члени комісії, у зв’язку із дією правового режиму воєнного стану, звичні профілактичні заходи щодо попередження сказу у дикій природі не застосовуються, адже вони полягають у мисливському відстрілі диких тварин та їх імунізації шляхом розкидання у лісі пероральних вакцин із літака. Рішення про такі специфічні для періоду війни заходи може ухвалити лише рада оборони області, якщо ситуація з поширенням хвороби змінюватиметься. Наразі це поодинокі випадки на різних територіях Волині.

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