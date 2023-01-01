Білоруси будують фортифікаційні споруди для окупантів на Херсонщині та Маріуполі, – ЦНС





Про це



Оскільки мешканці тимчасово окупованих територій не хочуть працювати на окупантів, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі.



Група громадян РБ залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.



В зв’язку з складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше громадян РБ їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруси будують фортифікаційні споруди для російської армії у Херсонській області та Маріуполі.Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.Оскільки мешканці тимчасово окупованих територій не хочуть працювати на окупантів, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі.Група громадян РБ залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.В зв’язку з складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше громадян РБ їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці.

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