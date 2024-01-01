Волинянка виборола бронзову нагороду чемпіонату України з літнього біатлону

Волинянка виборола бронзову нагороду чемпіонату України з літнього біатлону
Юна спортсменка-волинянка вдало виступила на Чемпіонаті України з літнього біатлону та виборола медаль.

Про це повідомляють Комунальний заклад ДЮСШ 4 Луцької міської ради.

У спринтерській гонці серед дівчат середньої вікової групи Анна Хомюк показала добротний хід по дистанції,поступившись на фініші лише двом біатлоністкам з Чернігова і закономірно підійнялась на сходинку переможців.

"Вітаємо нашу біатлоністку Волині, вихованку відділення біатлону КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради з першою особистою медаллю чемпіонату України. Ще у попередніх гонках ми зазначали про працьовитість Ані, та її бажання йти до перемоги! Браво, Аня", - йдеться у дописі закладу.

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Теги: Волинь, Україна, літній біатлон
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