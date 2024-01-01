Зеленський вперше показав нову українську ракету-дрон «Паляниця». ВІДЕО

Президент Українипоказав нову українську розробку ракету-дрон «Паляниця», яка вперше була успішно застосована на День Незалежності.Відео Зеленський опублікував на своєму офіційному телеграм-каналі."За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога", - йдеться у дописі під відео.Також президент анонсував, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня.