Зеленський вперше показав нову українську ракету-дрон «Паляниця». ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
Президент України Володимир Зеленський показав нову українську розробку ракету-дрон «Паляниця», яка вперше була успішно застосована на День Незалежності.
Відео Зеленський опублікував на своєму офіційному телеграм-каналі.
"За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога", - йдеться у дописі під відео.
Також президент анонсував, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео Зеленський опублікував на своєму офіційному телеграм-каналі.
"За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога", - йдеться у дописі під відео.
Також президент анонсував, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський вперше показав нову українську ракету-дрон «Паляниця». ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова
Сьогодні, 10:23
На Волині помер ексначальник районного відділу Служби порятунку
Сьогодні, 09:41