Зеленський вперше показав нову українську ракету-дрон «Паляниця». ВІДЕО

Зеленський вперше показав нову українську ракету-дрон «Паляниця». ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський показав нову українську розробку ракету-дрон «Паляниця», яка вперше була успішно застосована на День Незалежності.

Відео Зеленський опублікував на своєму офіційному телеграм-каналі.

"За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах. Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога", - йдеться у дописі під відео.

Також президент анонсував, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня.


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Теги: Україна, війна, зброя, розробка
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