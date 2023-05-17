На Волині помер ексначальник районного відділу Служби порятунку

На Волині помер ексначальник районного відділу Служби порятунку
Відійшов у вічність колишній начальник Володимир-Волинського районного відділу Служби порятунку 101 на Волині Віктор Воробйов.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Віктор Воробйов помер 24 серпня на 50 році життя.

"Колектив Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять померлому!" - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, Володимир, смерть
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