На Волині помер ексначальник районного відділу Служби порятунку
Сьогодні, 09:41
Відійшов у вічність колишній начальник Володимир-Волинського районного відділу Служби порятунку 101 на Волині Віктор Воробйов.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Віктор Воробйов помер 24 серпня на 50 році життя.
"Колектив Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять померлому!" - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Віктор Воробйов помер 24 серпня на 50 році життя.
"Колектив Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять померлому!" - йдеться у дописі.
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