На Волині помер ексначальник районного відділу Служби порятунку





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Віктор Воробйов помер 24 серпня на 50 році життя.



"Колектив Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять померлому!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у вічність колишній начальник Володимир-Волинського районного відділу Служби порятунку 101 на Волині Віктор Воробйов.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Віктор Воробйов помер 24 серпня на 50 році життя."Колектив Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять померлому!" - йдеться у дописі.

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