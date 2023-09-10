За минулу добу знищили 1190 окупантів та понад 170 одиниць військової техніки





За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати понад 1000 російських військових, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:



особового складу / personnel ‒ близько 607680 (+1190) осіб,

танків ‒ 8547 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,

артилерійських систем – 17396 (+47) од,

РСЗВ – 1171 (+2) од,

засоби ППО ‒ 936 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),

крилаті ракети ‒ 2444 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч російським окупантам, знищуючи ворога та його техніку.За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати понад 1000 російських військових, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:особового складу / personnel ‒ близько 607680 (+1190) осіб,танків ‒ 8547 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,артилерійських систем – 17396 (+47) од,РСЗВ – 1171 (+2) од,засоби ППО ‒ 936 (+1) од,літаків – 367 (+0) од,гелікоптерів – 328 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),крилаті ракети ‒ 2444 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію