За минулу добу знищили 1190 окупантів та понад 170 одиниць військової техніки
Сьогодні, 09:00
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч російським окупантам, знищуючи ворога та його техніку.
За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати понад 1000 російських військових, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
танків ‒ 8547 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
артилерійських систем – 17396 (+47) од,
РСЗВ – 1171 (+2) од,
засоби ППО ‒ 936 (+1) од,
літаків – 367 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)
Дані уточнюються.
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За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати понад 1000 російських військових, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
танків ‒ 8547 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
артилерійських систем – 17396 (+47) од,
РСЗВ – 1171 (+2) од,
засоби ППО ‒ 936 (+1) од,
літаків – 367 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)
Дані уточнюються.
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