За минулу добу знищили 1190 окупантів та понад 170 одиниць військової техніки

За минулу добу знищили 1190 окупантів та понад 170 одиниць військової техніки
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч російським окупантам, знищуючи ворога та його техніку.

За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати понад 1000 російських військових, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько 607680 (+1190) осіб,
танків ‒ 8547 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
артилерійських систем – 17396 (+47) од,
РСЗВ – 1171 (+2) од,
засоби ППО ‒ 936 (+1) од,
літаків – 367 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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