У неділю графіки відключень не застосовуватимуть
Сьогодні, 06:34
У неділю, 25 серпня, графіки погодинних відключень світла не застосовуватимуть, повідомляє "Укренерго".
“25 СЕРПНЯ заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії закликали громадян користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Зазначимо, нещодавно ще один блок АЕС повернули з ремонту, що додало енергосистемі плюс 1000 МВт потужності. Це дозволить не обмежувати енергопостачання.
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“25 СЕРПНЯ заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії закликали громадян користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Зазначимо, нещодавно ще один блок АЕС повернули з ремонту, що додало енергосистемі плюс 1000 МВт потужності. Це дозволить не обмежувати енергопостачання.
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