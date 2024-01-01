У неділю графіки відключень не застосовуватимуть

У неділю, 25 серпня, графіки погодинних відключень світла не застосовуватимуть, повідомляє "Укренерго".“25 СЕРПНЯ заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.Водночас у компанії закликали громадян користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.Зазначимо, нещодавно ще один блок АЕС повернули з ремонту, що додало енергосистемі плюс 1000 МВт потужності. Це дозволить не обмежувати енергопостачання.