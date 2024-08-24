Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми, - Зеленський

Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції у Києві 24 серпня, пише Українська правда.

"Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція (в Курській області – ред.) в цьому напрямку. Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом.

Є кілька результатів цієї операції, не про всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив.

Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар, ми виконали це завдання. Ми запобігли оточенню частини Сумської області і бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми", - йдеться в повідомленні.

Водночас Зеленський зазначив, що цілей операції на Курщині більше, ніж він сказав публічно, і висловив віру в те, що ці цілі будуть досягнуті.

Президент також назвав однією з цілей операції – "показати реальність, хто такий путін".

"Показати їх суспільству також, що для нього дорожче – окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам – ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво, його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона. Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству", - сказав Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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