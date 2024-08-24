Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.



Про це Зеленський повідомив на пресконференції у Києві 24 серпня, пише



"Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція (в Курській області – ред.) в цьому напрямку. Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом.



Є кілька результатів цієї операції, не про всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив.



Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар, ми виконали це завдання. Ми запобігли оточенню частини Сумської області і бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми", - йдеться в повідомленні.



Водночас Зеленський зазначив, що цілей операції на Курщині більше, ніж він сказав публічно, і висловив віру в те, що ці цілі будуть досягнуті.



Президент також назвав однією з цілей операції – "показати реальність, хто такий путін".



"Показати їх суспільству також, що для нього дорожче – окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам – ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво, його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона. Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству", - сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.Про це Зеленський повідомив на пресконференції у Києві 24 серпня, пише Українська правда "Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція (в Курській області – ред.) в цьому напрямку. Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом.Є кілька результатів цієї операції, не про всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив.Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар, ми виконали це завдання. Ми запобігли оточенню частини Сумської області і бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми", - йдеться в повідомленні.Водночас Зеленський зазначив, що цілей операції на Курщині більше, ніж він сказав публічно, і висловив віру в те, що ці цілі будуть досягнуті.Президент також назвав однією з цілей операції – "показати реальність, хто такий путін"."Показати їх суспільству також, що для нього дорожче – окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам – ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво, його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона. Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству", - сказав Зеленський.

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