25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп'як (на фото).
Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області Ігор Муковоз, український літературознавець і політик та президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Микола Жулинський.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім'я Арсеній, Георгій, Петро.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.
У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.
2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.
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Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області Ігор Муковоз, український літературознавець і політик та президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Микола Жулинський.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім'я Арсеній, Георгій, Петро.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.
У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.
2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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