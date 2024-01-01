25 серпня на Волині: гортаючи календар

Лариса Карп'як (на фото).



Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області Ігор Муковоз, український літературознавець і політик та президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Микола Жулинський.



Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім'я Арсеній, Георгій, Петро.



Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!



25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.



У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.



2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.

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