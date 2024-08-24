Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині: зберегли тисячі життів
24 серпень, 23:13
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив державні нагороди воїнам-десантникам, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.
Про це пише Українська правда з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.
Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.
"Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - сказав Сирський.
Президент Володимир Зеленський у суботу заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.
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Про це пише Українська правда з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.
Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.
"Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - сказав Сирський.
Президент Володимир Зеленський у суботу заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.
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