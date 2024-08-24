Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині: зберегли тисячі життів

Олександр Сирський вручив державні нагороди воїнам-десантникам, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.



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Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.



Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.



"Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - сказав Сирський.



Президент Володимир Зеленський у суботу заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУвручив державні нагороди воїнам-десантникам, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.Про це пише Українська правда з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти."Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - сказав Сирський.Президенту суботу заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.

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