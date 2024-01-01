«Там працюють сталеві люди!»: рятувальник з Волині про своє відрядження на Донеччину

— командир відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька разом з колегами - вогнеборцями під час тривалого відрядження щодня ліквідовував пожежі у Лиманському районі Донецької області.Про це повідомили у ДСНС Волині.Із 21 травня протягом 6 тижнів Володимир в складі зведеного загону волинських рятувальників ліквідовував пожежі у місті Лимані та його окрузі. Працювали в умовах постійних обстрілів та високих температур від спекотної погоди та пожеж.«В перший день приїзду нам провели інструктаж і ми відразу приступили до роботи, поїхали гасити лісовий масив. Поки його пригасили, почався сильний обстріл, ми поховалися. Після лісу нас направили на іншу пожежу — від обстрілів горіла ціла вулиця. Роботи було дуже багато», — пригадує Володимир.Командир відділення розповідає, що гасити масштабну пожежу допомагали рятувальники інших частин та військові.«Коли вже дійшли до крайньої хати, водії поїхали заправити машини водою, а ми тільки сіли відпочити, як почався знову сильний обстріл, ховалися хто де, і молилися, щоб тільки не попали в нас» — продовжує рятувальник.Був день у Лимані, коли він з колегами виїхав о 10 годині ранку та повернувся о 3 годині ночі. Загасили одну пожежу і відразу їхали на іншу і так до ночі, за день їхній ЗІЛ міг "накрутити" 300 кілометрів.Велике захоплення та повагу викликала робота колег із лиманської пожежної частини, які попри складну ситуацію в місті, лишаються на місцях та виконують свою роботу: «Там працюють сталеві люди!», - каже Володимир.Під час гасіння пожеж їх роботу ускладнювали обстріли, постійно треба було шукати, де ховатися.«Їм не важливо, чи ти пожежний чи ні, яку ти робиш роботу, мирний громадян чи ні, вони стріляють та й все, у них не має нічого святого!», — говорить Володимир.Попри важкі умови роботи, відсутність сну та постійний ризик для життя, Володимир Лазарук готовий до наступного відрядження аби боронити незалежність нашої держави та зробити свій внесок у перемогу нашої країни, яка неодмінно прийде завдяки зусиллям всіх захисників та оборонців України.