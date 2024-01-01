Як відзначили День Незалежності у Луцьку: частину запланованих заходів скасували





Розповів кореспондент



Урочистості з нагоди 33-ої річниці Незалежності України розпочалися о 9-ій годині на Київському майдані із загальнонаціональної хвилини мовчання. Військові, представники обласної та міської влади, громадськості, лучани вшанували пам’ять усіх, хто загинув за незалежність України.



За 33 роки незалежності Україна продемонструвала усьому світу, що здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу, гідність та захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, каже лучанин Віктор Клекоцюк, який сьогодні відзначає ще й 70-річний ювілей.



"Якщо ми зараз не відстоїмо нашу Україну, то вона може і не відбутися. Я вважаю, що з майбутнім України буде все гаразд", — каже лучанин.



Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника "Борцям за волю і незалежність України". Священики ПЦУ провели спільну молитву.

На завершення заходу волиняни виконали гімн України. За словами поліцейського Василя Климюка, на урочистий захід із нагоди Дня Незалежності зібралося орієнтовно 120 людей, порушень громадського порядку не зафіксували.



Усі заходи, окрім благодійного концерту "Незалежні. Вільні. Нескорені", які мали відбуватися у Луцьку упродовж дня, скасували з міркувань безпеки, розповів Суспільному заступник начальника відділу управління інформаційної роботи міськради Олександр Олішевський. Попри те, на Театральному майдані обласного центру в обідню пору було людно. Місцеві жителі і гості міста вбрані у вишиванки прогулювалися з родинами, друзями, знайомими, фотографувалися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відзначили День Незалежності. Він розпочався із вшанування захисників біля пам’ятного знаку "Борцям за волю України", вуличні заходи, які мали відбуватися упродовж дня у центрі міста, скасували.Розповів кореспондент Суспільного Урочистості з нагоди 33-ої річниці Незалежності України розпочалися о 9-ій годині на Київському майдані із загальнонаціональної хвилини мовчання. Військові, представники обласної та міської влади, громадськості, лучани вшанували пам’ять усіх, хто загинув за незалежність України.За 33 роки незалежності Україна продемонструвала усьому світу, що здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу, гідність та захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, каже лучанин, який сьогодні відзначає ще й 70-річний ювілей."Якщо ми зараз не відстоїмо нашу Україну, то вона може і не відбутися. Я вважаю, що з майбутнім України буде все гаразд", — каже лучанин.Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника "Борцям за волю і незалежність України". Священики ПЦУ провели спільну молитву.На завершення заходу волиняни виконали гімн України. За словами поліцейського, на урочистий захід із нагоди Дня Незалежності зібралося орієнтовно 120 людей, порушень громадського порядку не зафіксували.Усі заходи, окрім благодійного концерту "Незалежні. Вільні. Нескорені", які мали відбуватися у Луцьку упродовж дня, скасували з міркувань безпеки, розповів Суспільному заступник начальника відділу управління інформаційної роботи міськради. Попри те, на Театральному майдані обласного центру в обідню пору було людно. Місцеві жителі і гості міста вбрані у вишиванки прогулювалися з родинами, друзями, знайомими, фотографувалися.

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