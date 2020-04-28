Зеленський підписав закон про заборону російської церкви

Зеленський підписав закон про заборону російської церкви
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви (РПЦ).

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, документ з підписом президента повернуто 24 серпня, передає Радіо Свобода.

Сьогодні у зверненні з нагоди Дня Незалежності України Зеленський згадав про духовну незалежність українського народу, сказавши, що «українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів».

Підписаний президентом закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

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Теги: заборона церкви, президент, підпис, закон
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