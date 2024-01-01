Сьогодні вперше відбулось успішне бойове застосування ракети-дрона «Паляниця»

Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".



Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності, передає



"Сьогодні відбулось перше та успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютного нового класу зброї. Української ракети-дрона "Паляниця". Це новий метод відплати агресорам. Ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечив", - сказав Володимир Зеленський.



Президент зауважив, що "Росії буде дуже складно з тим, щоб навіть вимовити, що саме прилетіло".



"Росії буде складно протидіяти, але все ж легко зрозуміти, за що", - наголосив Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниповідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності, передає ТСН "Сьогодні відбулось перше та успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютного нового класу зброї. Української ракети-дрона "Паляниця". Це новий метод відплати агресорам. Ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечив", - сказав Володимир Зеленський.Президент зауважив, що "Росії буде дуже складно з тим, щоб навіть вимовити, що саме прилетіло"."Росії буде складно протидіяти, але все ж легко зрозуміти, за що", - наголосив Володимир Зеленський.

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