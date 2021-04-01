У місті на Волині виявили тіло чоловіка





Інцидент трапився на Площі Героїв близько 10:30, - повідомляє Твій Володимир.



Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть.



У секторі комунікації поліції Волині виданню



«Особу чоловіка встановленого. Це місцевий житель, 1976 року народження, без слідів насильницької смерті. Тіло направили на проведення СМЕ. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «природна смерть», - інформували у поліції Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 24 серпня, у Володимирі виявили тіло чоловіка.Інцидент трапився на Площі Героїв близько 10:30, - повідомляє Твій Володимир.Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть.У секторі комунікації поліції Волині виданню ВСН повідомили деталі інциденту.«Особу чоловіка встановленого. Це місцевий житель, 1976 року народження, без слідів насильницької смерті. Тіло направили на проведення СМЕ. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «природна смерть», - інформували у поліції Волині.

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