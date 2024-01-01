Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію