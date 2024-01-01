Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.

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Теги: погода, прогноз
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