Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.
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