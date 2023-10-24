Двоє луцьких художників створили патріотичний мурал у громаді на Волині

Тарас Петрина і Юрій Чайка завершили роботу над стінописом на стіні будинку культури в селищі Торчин. Відкриття муралу відбулося 23 серпня під час артфестивалю в Торчині.



Як розповіла в коментарі Алла Ревуцька, стінопис має назву "З вірою у серці", автором ескізу є Тарас Петрина.



"Поза із руками в молитві символізує глибоку віру та духовність. Вишита сорочка та вінок з квітів вказують на українські традиції та культурну спадщину. Велике сонце на задньому фоні символізує життєву силу, надію та оптимізм. Поєднання всіх цих елементів представляє гармонію між людським духом, культурною спадщиною і природою", — сказала посадовиця.



Мурал луцькі художники створили завдяки участі Торчинської громади в програмі "Розвиток потенціалу молоді у західних областях України" за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН — UNICEF Ukraine.



Зі слів посадовиці, на реалізацію заходів у рамках цієї програми Торчинська селищна рада отримала 400 тисяч гривень. Вартість створення настінного розпису, додала Алла Ревуцька, становила 60 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі художникизавершили роботу над стінописом на стіні будинку культури в селищі Торчин. Відкриття муралу відбулося 23 серпня під час артфестивалю в Торчині.Як розповіла в коментарі Суспільному начальниця відділу документообігу та організаційної роботи Торчинської селищної ради, стінопис має назву "З вірою у серці", автором ескізу є Тарас Петрина."Поза із руками в молитві символізує глибоку віру та духовність. Вишита сорочка та вінок з квітів вказують на українські традиції та культурну спадщину. Велике сонце на задньому фоні символізує життєву силу, надію та оптимізм. Поєднання всіх цих елементів представляє гармонію між людським духом, культурною спадщиною і природою", — сказала посадовиця.Мурал луцькі художники створили завдяки участі Торчинської громади в програмі "Розвиток потенціалу молоді у західних областях України" за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН — UNICEF Ukraine.Зі слів посадовиці, на реалізацію заходів у рамках цієї програми Торчинська селищна рада отримала 400 тисяч гривень. Вартість створення настінного розпису, додала Алла Ревуцька, становила 60 тисяч гривень.

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